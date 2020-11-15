Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 ноябряПохороны Брежнева, создание первого в мире микропроцессора и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
20История одного «Москвича»
08:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленского назвали создателем «лагерей смерти» на Украине

Депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц. Запись его выступления опубликована на сайте партии.

Источник: РИА "Новости"

Так политик оценил предложение кабмина разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять россиян, которых Служба безопасности Украины (СБУ) считает «угрожающими национальной безопасности», и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Медведчук счел главу государства создателем лагерей смерти.

«Законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей», — заявил он.

Политик добавил, что украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти.

По его словам, отправка мирных граждан в «концлагеря» находится далеко за этой чертой.

Читайте также
Глава украинского МИДа рассказал о плюсах раскола в стране

Медведчук отметил, что создание таких «лагерей» вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к «расправе» над неугодными.

9 ноября сообщалось, что законопроект кабинет министров внес в Верховную Раду. В законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период» обозначены задачи правоохранителей, военнослужащих и органов местного самоуправления по сбору, сопровождению, охране и содержанию пленных и интернированных. Под последним, по словам авторов проекта, подразумеваются граждане тех стран, которые предпринимают агрессивные действия против Украины, если это нужно в интересах нацбезопасности.

 Новогодние каникулы продлят до 24 января? Озвучена новая инициатива депутатов
Раскрыты подробности утечки интимного видео Дзюбы
Российские миротворцы взяли под охрану церковь в Карабахе
Польша обвинила Россию в порче репутации
Глава МИД Украины назвал плюсы раскола в стране
Врач рассказал, как не попасть в «серую зону» тестов на антитела
Против избившего Харитонова бойца MMA возбудили уголовное дело
Бывший глава Московского индустриального банка умер от COVID
Здоровье
От чего зависит здоровье и продолжительность жизни Нейробиолог объясняет, как на нас влияет такой процесс, как гомеостаз.
Hi-Tech
Зачем нужно «снимать» пульт от телевизора Вы этого точно не знали
Горячие темы на Авто
стоит ли купить самогонный аппарат? 251
"Дорогие товарищи!..." А что ЭТО БЫЛО??? 234
Однако пятница 13. 202
Боты , скороходы . 139
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Монах назвал преемника президента России
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Беременная Кети Топурия с женихом произвели фурор в сети По слухам, певица родит в декабре (фото)
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь