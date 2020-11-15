14:05 (мск), источник: ТАСС
АСЕАН и партнеры подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли
ХАНОЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств
Документ был принят на четвертом совещании на высшем уровне стран — участниц соглашения о ВРЭП, которое состоялось в воскресенье в Ханое в заключительный день 37-го саммита АСЕАН и сопутствующих мероприятий, продолжающихся с 12 ноября.
Как отмечалось на совещании, соглашение о ВРЭП послужит толчком к восстановлению экономик стран АСЕАН в постпандемический период.
Реализация положений соглашения, как полагают эксперты, имеет большой потенциал для создания рабочих мест, а также ускорит развитие региональных и глобальных
По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.
В переговорах по ВРЭП, начавшихся в ноябре 2012 года на саммите АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене, изначально принимали участие 10 стран — членов ассоциации и шесть крупнейших
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