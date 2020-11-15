Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
24Теракт в центре Вены
13Опасная течь: почему исчезает третий полюс Земли
13:11 (мск), источник: Известия

Мишустин продлил на год упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, процедуру ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения COVID-19.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

«Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год», — говорится на сайте правительства РФ.

Читайте также
Нездоровый ажиотаж: почему в российских аптеках не хватает лекарств

Данный вопрос обсуждался на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 2 ноября. Тогда Мишустин отметил, что продление упрощенного порядка регистрации поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий.

В Госдуме решение кабмина поддержали.

Также российский премьер назвал недопустимой ситуацию с нехваткой жизненно необходимых препаратов в аптеках и отметил, что новый механизм регулирования цен на лекарства позволит улучшить доступ к препаратам и учесть интересы производителей.

Позднее председатель правительства поручил федеральным министерствам и главам регионов ежедневно контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве.

3 ноября Мишустин подписал постановление об упрощении порядка маркировки лекарств на фоне повышенного спроса на медикаменты и эпидобстановки, а также о создании в России федерального центра лекарственного обеспечения граждан.

9 ноября президент Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с коронавирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Полный достоинства: умер Армен Джигарханян
Уйдем на сервер: российское кино может перебраться в онлайн
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
В России снова выявили более 22 тысяч зараженных COVID-19
Жителей Европейской России предупредили о сильном похолодании
Польша обвинила Россию в порче репутации
На Ямале заметили световые столбы
В Раде обвинили Зеленского в создании «лагерей смерти»
Врач рассказал, как не попасть в «серую зону» тестов на антитела
Авто
«Китаец» против «корейца»: какой кроссовер купить? В классе кроссоверов «за 1,5 миллиона рублей» появился новый игрок из Китая. Что он может предложить покупателям?
Кино
Юрия Борисова назвали актером года В Москве вручили награды в рамках церемонии «GQ Человек года» 2020
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Богатырев и Арнтгольц официально поженились: фото
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Юбка задирается на уши: резкое заявление Авербуха
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Стас Барецкий был в машине Ефремова в момент аварии
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Эксперт поясняет важность и безопасность новой меры
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь