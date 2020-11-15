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14:32 (мск), источник: РБК

В Минске для разгона протестующих применили слезоточивый газ

В Минске проходит очередная воскресная акция протеста против итогов президентских выборов. Для разгона демонстрантов у станции метро «Пушкинская» силовики применили слезоточивый газ, сообщил Tut.by.

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Возле «Пушкинской» произошли задержания, передает местное «Радио Свобода». Силовики забирали людей в стоящие рядом автобусы.

Видео задержаний у станции метро также опубликовал Tut.by. Помимо омоновцев в форме и шлемах участников акции задерживают люди в балаклавах и черной одежде без опознавательных знаков.

Официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что на акции протеста в Минске прошли задержания, передает «РИА Новости».

Во дворах у «Пушкинской» силовики избили задержанного дубинками, пишет Euroradio. Помимо этого, против протестующих применили светошумовые гранаты, сообщил «Интерфакс». Видео взрывов опубликовало «Радио Свобода».

Акции протеста также проходят и в других белорусских городах — в Гродно, Могилеве, Бресте, Вилейке, Новополоцке, Гомеле и Витебске.

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Сегодняшние митинги в Белоруссии проходят в память Романа Бондаренко, заявила бывший кандидат на выборах президента Белоруссии, оппозиционер Светлана Тихановская. Бондаренко избили во дворе собственного дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать красно-белые ленты. 12 ноября он умер в больнице.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня выборов президента — с 9 августа. Демонстранты не согласны с победой Александра Лукашенко, который находится у власти 26 лет. По официальным данным ЦИК, он набрал более 80% голосов.

Оппозиция обвинила белорусские власти в подтасовке результатов. Лукашенко в ответ заявил, что законно выиграл выборы и фальсификаций при результате 80% голосов не может быть. Он неоднократно утверждал, что протестами в Белоруссии руководят из-за рубежа.

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