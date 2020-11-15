Мантуров заявил, что ситуация с лекарствами в России улучшается

«Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», — сказал он.
Мантуров также добавил, что объем потребления лекарственных препаратов в России вырос в 15 раз.
«Произошел резкий рост потребления — в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — отметил глава Минпромторга.
Ранее в ряде регионов аптеки начали испытывать дефицит лекарств из-за ажиотажного спроса населения. На фоне осложнения эпидемиологической ситуации из-за пандемии жители начали скупать лекарства впрок. Региональные власти призвали граждан не приобретать медикаменты без необходимости, инициировали проверки на предмет свободной продажи лекарств, которые должны отпускаться только по рецепту.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 11 ноября заявила, что Минпромторгу поручено контролировать производство лекарственных препаратов и их наличие у поставщиков, принимать меры по предотвращению рисков дефицита.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств и заявил, что власти решают эту проблему.