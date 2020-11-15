Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
16Скончался Михаил Жванецкий
20История одного «Москвича»
16:02 (мск), источник: ТАСС

Мантуров заявил, что ситуация с лекарствами в России улучшается

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ситуация с наличием лекарств в аптеках России улучшается после резкого роста спроса. Производители максимально нарастили мощности, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», — сказал он.

Мантуров также добавил, что объем потребления лекарственных препаратов в России вырос в 15 раз.

Читайте также
Минпромторг объяснил перебои с поставками лекарств в регионы

«Произошел резкий рост потребления — в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — отметил глава Минпромторга.

Ранее в ряде регионов аптеки начали испытывать дефицит лекарств из-за ажиотажного спроса населения. На фоне осложнения эпидемиологической ситуации из-за пандемии жители начали скупать лекарства впрок. Региональные власти призвали граждан не приобретать медикаменты без необходимости, инициировали проверки на предмет свободной продажи лекарств, которые должны отпускаться только по рецепту.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 11 ноября заявила, что Минпромторгу поручено контролировать производство лекарственных препаратов и их наличие у поставщиков, принимать меры по предотвращению рисков дефицита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств и заявил, что власти решают эту проблему.

В Минздраве предостерегли от приема антибиотиков при COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
16:04 (мск)© Ньюстюб
 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Жителей Европейской России предупредили о сильном похолодании
Баку дал Еревану отсрочку для вывода людей из Кельбаджара
Врач рассказал, как не попасть в «серую зону» тестов на антитела
На Ямале заметили световые столбы
Блогер показал, как коронавирус «убивает» обоняние и вкус
В Египте обнаружили 100 саркофагов с мумиями (фото, видео)
Здоровье
«Пациентский терроризм»: работники скорой — о вызовах «на простуду» Почему непрофильные вызовы стали проблемой.
Новости партнеров
Как под COVID-центры перепрофилируют часть роддомов
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Монах назвал преемника президента России
Только у 3% населения есть особый знак на ладони
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок 292
Kovid под вопросом у мужа. Температура не падает. Дайте совет, что делать. 76
Зачем так позориться? 47
Прослушка свекрови 47
Леди
71-летний принц Чарльз представил коллекцию одежды (фото) Наследник престола увлекся модой
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Стас Барецкий был в машине Ефремова в момент аварии
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь