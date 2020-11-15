Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара

Согласно подписанному мирному соглашению, Кельбаджарский район должен был отойти Азербайджану сегодня, 15 ноября.
«В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные 10 дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района — дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября», — заявил господин Гаджиев в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).
Также Азербайджану 20 ноября должен быть передан Агдамский район, а 1 декабря — Лачинский район.
Ранее пробка в несколько километров образовалась на дороге, ведущей из Нагорного Карабаха в Армению. Очередь образовалась из покидающих город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Карвачар (Кельбаджар).
Азербайджан потерял контроль над Карабахом в ходе конфликта в 1992—1994 годах. Конфликт обострился в сентябре 2020 года.
9 ноября было подписано трехстороннее соглашение (между Россией, Азербайджаном и Арменией) о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Оно предполагает передачу Азербайджану значительной части территорий Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих к нему районов.
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