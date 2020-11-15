Трамп заявил, что Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы

«Он [Байден] победил, потому что выборы были фальсифицированы. Не были допущены [к подсчету голосов] наблюдатели [от республиканцев], голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием, которое даже не смогло получить право на использование в Техасе (в котором я одержал победу с огромным отрывом!), лживые и молчаливые СМИ и многое другое!» — перечислил президент нарушения, которые, по его мнению, произошли во время выборов.
Он также обвинил демократов «в попытке украсть голоса» американских избирателей и причастности ко «всем механическим “сбоям”, которые произошли в ночь после выборов».
«Однако они преуспели во многом, но их не поймали. Выборы по почте — глупая шутка!» — заключил Трамп.
Как отмечает агентство Bloomberg, глава Белого дома таким образом впервые признал, что бывший вице-президент одержал победу на выборах.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства.
Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.