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16:50 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден одержал победу, потому что прошедшие 3 ноября выборы были сфальсифицированы. Такое мнение выразил в воскресенье в Twitter баллотирующийся на второй срок действующий президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2020

«Он [Байден] победил, потому что выборы были фальсифицированы. Не были допущены [к подсчету голосов] наблюдатели [от республиканцев], голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием, которое даже не смогло получить право на использование в Техасе (в котором я одержал победу с огромным отрывом!), лживые и молчаливые СМИ и многое другое!» — перечислил президент нарушения, которые, по его мнению, произошли во время выборов.

Он также обвинил демократов «в попытке украсть голоса» американских избирателей и причастности ко «всем механическим “сбоям”, которые произошли в ночь после выборов».

«Однако они преуспели во многом, но их не поймали. Выборы по почте — глупая шутка!» — заключил Трамп.

Как отмечает агентство Bloomberg, глава Белого дома таким образом впервые признал, что бывший вице-президент одержал победу на выборах.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

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