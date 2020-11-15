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17:51 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что не признает поражение на выборах

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает поражение на выборах.

Источник: AP 2020

По его словам, кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл только в глазах «лживых СМИ».

«Я ничего не признаю! У нас еще большой путь впереди. Это были сфальсифицированные выборы!» — написал Трамп в Twitter.

По его мнению, только фальсификации позволяют Байдену лидировать в президентской гонке.

«Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, а еще “фейковые” и молчаливые СМИ и другое!» — добавил Трамп, комментируя сюжет телеканал Fox News о Байдене.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября, но победитель пока не объявлен — в некоторых штатах все еще подсчитывают голоса. При этом многие американские СМИ уже назвали победителем Байдена. Так, по подсчетам Fox News, Байден набирает 290 голосов выборщиков, а Трамп — только 232.

Многие мировые лидеры уже поздравили кандидата от демократов с победой. Однако Трамп настаивает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде.

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