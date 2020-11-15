Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 ноябряПохороны Брежнева, создание первого в мире микропроцессора и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
16Ливни привели к наводнению на Крите
24Умер Армен Джигарханян
18:35 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ сообщило о 25 наблюдательных постах в Карабахе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Российские военные выставили 25 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе для контроля за соблюдением режима прекращения огня — в Лачинском коридоре и двух зонах ответственности, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«С 10 ноября выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (соединяет Нагорный Карабах и Армению — ИФ)», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти постах в южной зоне ответственности и девяти — в северной.

Видео
Российские миротворцы разворачивают в Карабахе 10 постов

Как отметили в министерстве, развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности «Север» было завершено 14 ноября.

Согласно ранее опубликованным картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещаются в зонах ответственности «Юг» и «Север». Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая — северные части Тертерского и Агдамского районов, населенный пункт Мардакерт.

Также российские военные сообщили, что режим прекращения боевых действий в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.

В Минобороны РФ сказали, что продолжается обмен телами погибших. По его данным, он проводится при координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста и государственной службы по ЧС Нагорного Карабаха.

Читайте также
Российская военная полиция приступила к патрулированию в Нагорном Карабахе

Для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Азербайджана и Армении, отметили в Минобороны.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

На этой неделе президенты России, Азербайджана и премьер Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1»
Баку дал Еревану отсрочку на вывод людей из Кельбаджарского района
Трамп заявил, что не признает поражение на выборах
Жителей Европейской России предупредили о сильном похолодании
Врач рассказал, как не попасть в «серую зону» тестов на антитела
Баку дал Еревану отсрочку для вывода людей из Кельбаджара
Разрушительный ураган нацелился на Центральную Америку
На Ямале заметили световые столбы
Блогер показал, как коронавирус «убивает» обоняние и вкус
Здоровье
«Пациентский терроризм»: работники скорой — о вызовах «на простуду» Почему непрофильные вызовы стали проблемой.
Авто
«Китаец» против «корейца»: какой кроссовер купить? В классе кроссоверов «за 1,5 миллиона рублей» появился новый игрок из Китая. Что он может предложить покупателям?
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Второй ребенок 354
Kovid под вопросом у мужа. Температура не падает. Дайте совет, что делать. 131
Измена 103
Прослушка свекрови 53
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь