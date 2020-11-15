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20:35 (мск), источник: ТАСС

Половина избирателей проголосовала на президентских выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Явка избирателей на втором туре выборов президента Молдавии в воскресенье превысила 50% по состоянию на 18:44 (19:44 мск) — проголосовали более 1,530 млн человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Источник: РИА "Новости"
Число проголосовавших на данный момент примерно сопоставимо с показателями второго тура президентских выборов 2016 года.

Тогда по состоянию на 16:00 (17:00 мск) явка составила порядка 43% (примерно 1,270 млн избирателей). В это воскресенье за аналогичный период этот показатель также превышал 40%.

Граждане Молдавии из непризнанного Приднестровья в ходе второго тура выборов президента республики голосуют в два раза активнее, чем во время первого, сообщил замглавы председателя Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан. Для проживающих в Приднестровье граждан Молдавии были открыты избирательные участки на правом берегу Днестра.

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«На участках, которые были открыты для граждан Молдавии с левого берега Днестра, явка к этому часу (18:00 по местному времени, 19:00 мск — прим. ТАСС) превысила 29 тыс., что практически в два раза больше, чем в первом туре», — сказал Шарбан.

Во втором туре нет обязательного порога явки, поэтому победителем объявят того кандидата, который наберет большинство голосов. Если оба получат равное количество голосов, избранным будет считаться обладатель лучшего результата по итогам первого тура. В то же время необходимый порог в 33,3%, который позволил признать состоявшимся первый тур выборов, 1 ноября был достигнут немногим после 16:00.

На территории Молдавии выборы завершатся в 21:00 (22:00 мск), время работы участков за рубежом будут зависеть от страны пребывания. Первые предварительные итоги объявят уже через час после окончания волеизъявления.

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