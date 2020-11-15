Армения осудила осквернение христианского собора в Шуши

Согласно заявлению ведомства, подобные действия являются возмутительными. Также отмечается, что храм был осквернен умышленно.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал российскому лидеру Владимиру Путину обеспечить охрану христианских храмов в Нагорном Карабахе после соглашения о прекращении огня и боевых действий между Ереваном и Баку. Азербайджанский лидер заверил, что христиане смогут пользоваться этими храмами.
14 ноября Армянская церковь заявила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя азербайджанцами после подписания соглашения о прекращении огня и боевых действий в Карабахе. Представители церкви отметили, что произошедшее является «открытым вандализмом и проявлением нетерпимости».
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
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