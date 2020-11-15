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22:34 (мск), источник: ТАСС

Санду обвинила власти в плохой организации выборов президента Молдавии

Центральная избирательная комиссия закрыла глаза на грубые нарушения избирательного кодекса, считает лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности.

Источник: AP 2020

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду обвинила власти в плохой организации прошедших в воскресенье президентских выборов.

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«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закрыла глаза на грубые нарушения избирательного кодекса. За границей было много ситуаций, когда ЦИК не открыла необходимое количество участков для голосования. <…> Полиция и прокуратура закрыли глаза на организованную транспортировку избирателей», — сказала Санду в ходе брифинга в воскресенье после закрытия участков..

«Я знаю, что скоро начнется давление на госслужащих с целью фальсификации результатов выборов. Призываю наблюдателей и тех, кто ответственен за организацию выборов, защитить голоса граждан», — отметила она.

Санду призвала своих сторонников в спокойствии дожидаться итогов выборов. «Мы будем внимательно следить за подведением итогов, — сказала она во время брифинга в воскресенье после закрытия участков. — Прошу всех граждан в спокойствии дождаться результатов. <…> Не поддавайтесь на провокации».

По данным экзитпола, который провела консалтинговая компания «Интеллектгрупп», Санду лидирует с 55% голосов, у Додона — 45%.

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