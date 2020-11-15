Санду обвинила власти в плохой организации выборов президента Молдавии

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду обвинила власти в плохой организации прошедших в воскресенье президентских выборов.
«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закрыла глаза на грубые нарушения избирательного кодекса. За границей было много ситуаций, когда ЦИК не открыла необходимое количество участков для голосования. <…> Полиция и прокуратура закрыли глаза на организованную транспортировку избирателей», — сказала Санду в ходе брифинга в воскресенье после закрытия участков..
«Я знаю, что скоро начнется давление на госслужащих с целью фальсификации результатов выборов. Призываю наблюдателей и тех, кто ответственен за организацию выборов, защитить голоса граждан», — отметила она.
Санду призвала своих сторонников в спокойствии дожидаться итогов выборов. «Мы будем внимательно следить за подведением итогов, — сказала она во время брифинга в воскресенье после закрытия участков. — Прошу всех граждан в спокойствии дождаться результатов. <…> Не поддавайтесь на провокации».
По данным экзитпола, который провела консалтинговая компания «Интеллектгрупп», Санду лидирует с 55% голосов, у Додона — 45%.