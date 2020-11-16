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00:02 (мск), источник: РИА Новости

Пашинян назвал своих противников «скулящими под стенами»

ЕРЕВАН, 15 ноя — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что «ждет в Ереване ребят с передовой», чтобы решить вопрос с его противниками, которых он назвал «скулящими под стенами».

Источник: AFP 2020

«Просмотрел десятки видеоматериалов (со словами поддержки — ред.) военнослужащих с передовой. Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами», — написал Пашинян в Facebook.

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Впервые выражение «скулящие под стенами» Пашинян применил в отношении судей. В ответ на это в воскресенье председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян призвал судей республики не поддаваться давлению властных и оппозиционных кругов, отметив, что сейчас предметно и окончательно будет дан ответ — «мы скулящие под стенами судьи или преданные родине честные профессионалы».

В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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