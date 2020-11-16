Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 ноябряПодвиг героев-панфиловцев, создание ЮНЕСКО, последний концерт Шопена и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
16Скончался Михаил Жванецкий
03:10 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Трамп в ближайшие недели примет жесткие меры в отношении Китая

По данным портала Axios, американский лидер пойдет на такой шаг, чтобы для Джозефа Байдена было «политически неприемлемым» изменять действующий курс в отношении Пекина.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшие недели принять ряд жестких мер в отношении Китая. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Читайте также
Власти Гонконга дисквалифицировали четырех депутатов от оппозиции за непатриотизм

По их словам, американский лидер намерен ввести такие жесткие меры против Пекина, чтобы для кандидата от демократов Джозефа Байдена, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, стал избранным президентом США, было бы «политически неприемлемым» изменять действующий курс в отношении КНР.

Так, вашингтонская администрация планирует ввести санкции против большого количества китайских компаний, государственных структур и должностных лиц за приписываемое им участие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге либо в связи с возможной угрозой национальной безопасности США. При этом источники Axios указали, что не стоит ждать новых больших шагов в отношении Тайваня или закрытия китайских генконсульств на территории США. Кроме того, продолжил портал, в американском правительстве обсуждается расширение списка китайских компаний, которые, по версии Вашингтона, имеют связи с ВС КНР. Рестрикции могут коснуться и рыболовной промышленности Китая.

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф, по данным портала, в ближайшее время выступит с очередными обвинениями в отношении Пекина. «Если Пекин не изменит свой курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут политически самоубийственным отменять исторические решения президента Трампа», — сообщил порталу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Джон Эллиот.

На прошлой неделе Трамп подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Согласно указу, с 11 января 2021 года американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами таких компаний. Китай призывает США перестать оказывать давление на компании КНР и будет решительно отстаивать законные права и интересы своих предприятий, заявил в связи с этим официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По словам дипломата, правительство США «злоупотребляет властью для оказания давления на китайские компании, что серьезно нарушает принципы рыночной конкуренции и правила международной торговли, серьезно подрывает деловое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами».

 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
«Газпром» продал Турции максимальный с начала года объем газа
Майя Санду победила на выборах президента Молдавии
Россиян предупредили о предстоящих погодных аномалиях
Сборная России по футболу вдесятером проиграла туркам
Армения осудила осквернение христианского собора в Шуши
Названа ключевая особенность третьей российской вакцины от COVID
Hi-Tech
Посмотрите на самые «дикие» выдумки ученых Показываем фото
Горячие темы на Авто
Вакцина от Ковида производства России занимает ведущее место в мире по эффективности 434
создание темы 318
"Дорогие товарищи!..." А что ЭТО БЫЛО??? 240
Однако пятница 13. 202
Кино
Юрия Борисова назвали актером года В Москве вручили награды в рамках церемонии «GQ Человек года» 2020
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Дети
Фото дочки Киркорова в костюме единорога покорило сеть Снимок обсуждают в сети
Леди
Галкин показал новое фото с Пугачевой в честь 19-летия отношений Красивая пара!
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь