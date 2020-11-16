Обама: противники США убеждены, что могут использовать слабости и разногласия в стране

05:12 (мск), источник: ТАСС
ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Противники США уверены, что могут использовать слабости, возникавшие в политической жизни страны на протяжении последних нескольких лет. Такое мнение выразил
Журналист поинтересовался его мнением о том, как Россия и Китай расценивают нынешнюю ситуацию в США. «Я думаю, что наши противники увидели, что мы находимся в ослабленном состоянии не только в результате нынешних выборов, но и на протяжении последних нескольких лет. У нас происходят разногласия в политической жизни, которые, по их убеждению, они могут использовать. <…> Что касается нашей внешней политики, то это Соединенные Штаты Америки, а не разрозненные штаты Америки», — считает бывший американский лидер.
По мнению демократа, баллотирующийся на второй срок действующий
«Есть ряд традиций, которым мы следуем во время мирной передачи власти. <…> Посмотрим, будет ли Дональд Трамп [следовать им]. Пока что это не его подход. Но вы знаете, надежда умирает последней», — подчеркнул 59-летний Обама.
При этом, по его версии, ложные утверждения о масштабных фальсификациях во время голосования в стране отчасти объясняются тем, что Трамп «никогда не признает свое поражение». «Меня больше беспокоит тот факт, что другие республиканцы, которые явно знают об этом лучше, соглашаются с ним», — добавил демократ.