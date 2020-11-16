Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
1010 самых грязных рек России
05:12 (мск), источник: ТАСС

Обама: противники США убеждены, что могут использовать слабости и разногласия в стране

Экс-президент США также считает, что утверждения о масштабных фальсификациях во время голосования в стране отчасти объясняются тем, что Дональд Трамп «никогда не признает свое поражение».

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Противники США уверены, что могут использовать слабости, возникавшие в политической жизни страны на протяжении последних нескольких лет. Такое мнение выразил экс-президент США Барак Обама в интервью телекомпании CBS, которое транслировалось в воскресенье.

Читайте также
Трамп заявил, что не признает поражение на выборах

Журналист поинтересовался его мнением о том, как Россия и Китай расценивают нынешнюю ситуацию в США. «Я думаю, что наши противники увидели, что мы находимся в ослабленном состоянии не только в результате нынешних выборов, но и на протяжении последних нескольких лет. У нас происходят разногласия в политической жизни, которые, по их убеждению, они могут использовать. <…> Что касается нашей внешней политики, то это Соединенные Штаты Америки, а не разрозненные штаты Америки», — считает бывший американский лидер.

По мнению демократа, баллотирующийся на второй срок действующий президент-республиканец Дональд Трамп должен признать свое поражение на прошедших в стране 3 ноября выборах. «Когда твое время истекло, твоя работа — поставить страну на первое место и думать за рамками собственного эго, своих интересов и собственных разочарований. Мой совет президенту Трампу: если вы хотите, чтобы на столь позднем этапе вас запомнили как человека, который ставит страну на первое место, пора вам сделать то же самое», — считает 44-й президент США.

«Есть ряд традиций, которым мы следуем во время мирной передачи власти. <…> Посмотрим, будет ли Дональд Трамп [следовать им]. Пока что это не его подход. Но вы знаете, надежда умирает последней», — подчеркнул 59-летний Обама.

При этом, по его версии, ложные утверждения о масштабных фальсификациях во время голосования в стране отчасти объясняются тем, что Трамп «никогда не признает свое поражение». «Меня больше беспокоит тот факт, что другие республиканцы, которые явно знают об этом лучше, соглашаются с ним», — добавил демократ.

Экс-президент считает, что американцы наблюдают в стране «кризис правды». «Это что-то, чему способствовал уходящий президент Трамп. Ощущение, что мы не только не обязаны говорить правду, но и правда не имеет значения», — сказал бывший глава государства. Он добавил, что не винит в нынешней ситуации «исключительно Дональда Трампа или социальные сети».

Следите за развитием темы Выборы президента США
 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
«Газпром» продал Турции максимальный с начала года объем газа
Россиян предупредили о предстоящих погодных аномалиях
Майя Санду победила на выборах президента Молдавии
Сборная России по футболу вдесятером проиграла туркам
СМИ: Трамп примет жесткие меры в отношении Китая назло Байдену
Армения осудила осквернение христианского собора в Шуши
Названа ключевая особенность третьей российской вакцины от COVID
Hi-Tech
Посмотрите на самые «дикие» выдумки ученых Показываем фото
Авто
«Китаец» против «корейца»: какой кроссовер купить? В классе кроссоверов «за 1,5 миллиона рублей» появился новый игрок из Китая. Что он может предложить покупателям?
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Kovid под вопросом у мужа. Температура не падает. Дайте совет, что делать. 174
Измена 168
добрая домашняя фототемка 91
"Плывет" зрение 76
Леди
Галкин показал новое фото с Пугачевой в честь 19-летия отношений Красивая пара!
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь