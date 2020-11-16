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09:48 (мск), источник: ТАСС

В Армению прибыли еще 18 российских Ил-76 с миротворцами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Еще 18 военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил России с миротворцами на борту приземлились на аэродромы Еревана. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 “Руслан” военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15 миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах Еревана. Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

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В военном ведомстве добавили, что в течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы, и другая техника материально-технического обеспечения.

Переброска российских миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта идет в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе.

Предполагается, что в общей сложности там будут размещены 1 960 военнослужащих с техникой. Командный пункт миротворческой операции развернут в Степанакерте.

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