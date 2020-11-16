09:48 (мск), источник: ТАСС
В Армению прибыли еще 18 российских Ил-76 с миротворцами
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Еще 18
«Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 “Руслан”
В военном ведомстве добавили, что в течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы, и другая техника
Переброска российских миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта идет в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и
Предполагается, что в общей сложности там будут размещены 1 960 военнослужащих с техникой. Командный пункт миротворческой операции развернут в Степанакерте.
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