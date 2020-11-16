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10:28 (мск), источник: РИА Новости

Пашинян рассказал о «точке невозврата» на переговорах по Карабаху

ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Весной 2018 года переговорный процесс по Нагорному Карабаху пересек «точку невозврата», когда речь шла о формуле «территория в обмен на ничего», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Источник: РИА "Новости"

«Я должностное лицо номер один, который несет ответственность за произошедшее. Здесь не может быть разночтений. Я понимаю, что должен стать, говоря условно, перед судом нашего народа. Но в данном случае судья — народ — должен знать обо всех обстоятельствах дела, должен быть диалог с военными, оппозицией, правительством», — сказал он во время онлайн-пресс-конференции.

По словам Пашиняна, ему не удалось изменить логику переговоров по Карабаху, как и повысить «сопротивляемость» Армении.

Теперь важнейший вопрос — статус Карабаха вместе с гуманитарными и другими проблемами, добавил премьер.

Он также подчеркнул, что менять пункты соглашения по прекращению огня в Карабахе нельзя: Москва, Баку и Ереван подписали документ исходя из сложившейся военной ситуации.

«По сути, обратным числом изменить пункты документа значит изменить военную ситуацию, что, сегодня по крайней мере, нереалистичная задача для подобных формулировок», — уточнил Пашинян, отметив, что в соглашении есть положения, нуждающиеся в трактовках.

Соглашение по Карабаху

В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьера.

Как жители Армении и Азербайджана отреагировали на соглашение по Карабаху
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10:34 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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