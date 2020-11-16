11:58 (мск), источник: Daily Storm
ЦИК Молдавии объявил о победе Санду на выборах президента
Бывший
Победительница получила 57,7% голосов избирателей, а ее единственный конкурент во втором туре, действующий президент Игорь Додон — 42,2%. Санду с триумфом уже поздравили лидеры нескольких стран, в том числе Украины и Румынии.
«57,74% отдали свои голоса за кандидата Майю Санду и 42,26% отдали свои голоса за независимого кандидата Игоря Додона. Осталось дождаться данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако они не могут повлиять на результаты», — заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан.
Он уточнил, что окончательные итоги голосования будут подведены после поступления физических протоколов от избирательных комиссий.
Также свои поздравления уже высказали глава Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис. Оба лидера заявили, что с победой Санду молдавское общество выбрало путь к «европейскому будущему», и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество между государствами.
Сама Санду еще в ночь на 16 ноября заявила о своей победе и назвала своей главной задачей на посту президента восстановление экономики страны, а также объединение разрозненного общества.
Спасибо всем честным людям, кто проголосовал за меня. Нужно объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть наших людей
из-заграницы домой.
Ранее Игорь Додон заявил, что готовится сделать крупное объявление об изменениях в стране. Также, по его словам, его партия зафиксировала значительное число нарушений, в особенности на зарубежных участках. Додон уточнил, что его штаб прогнозировал ему победу с большим отрывом.
По результатам прошедшего 1 ноября первого тура выборов президента Молдавии, однозначного победителя не определилось — никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Тогда за Санду проголосовали 35,94% избирателей, а за Додона — 32,75%, и как лидеры гонки они вышли во второй тур.