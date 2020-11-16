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11:58 (мск), источник: Daily Storm

ЦИК Молдавии объявил о победе Санду на выборах президента

Бывший премьер-министр Молдавии, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на выборах президента. Об этом объявил ЦИК страны по итогам подсчета 99,95% бюллетеней — по словам представителей ведомства, оставшиеся голоса уже не могут изменить положение дел.

Источник: РИА "Новости"

Победительница получила 57,7% голосов избирателей, а ее единственный конкурент во втором туре, действующий президент Игорь Додон — 42,2%. Санду с триумфом уже поздравили лидеры нескольких стран, в том числе Украины и Румынии.

«57,74% отдали свои голоса за кандидата Майю Санду и 42,26% отдали свои голоса за независимого кандидата Игоря Додона. Осталось дождаться данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако они не могут повлиять на результаты», — заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Владимир Шарбан.

Замглавы ЦИК также отметил, что выборы прошли при высокой явке — 52% граждан проголосовали за того или иного кандидата.

Он уточнил, что окончательные итоги голосования будут подведены после поступления физических протоколов от избирательных комиссий.

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Майя Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдавии

Премьер-министр страны Ион Кику и ряд лидеров других партий уже поздравили Санду с победой. «Хочу поздравить наш народ с успешной сдачей экзамена по демократии и государственности. Надеюсь, что политики быстро покинут поле сражения за власть и начнут уже сегодня работать для консолидации людей и решения реальных проблем граждан», — заявил глава кабмина.

Также свои поздравления уже высказали глава Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис. Оба лидера заявили, что с победой Санду молдавское общество выбрало путь к «европейскому будущему», и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество между государствами.

Сама Санду еще в ночь на 16 ноября заявила о своей победе и назвала своей главной задачей на посту президента восстановление экономики страны, а также объединение разрозненного общества.

Спасибо всем честным людям, кто проголосовал за меня. Нужно объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть наших людей из-за границы домой.
Майя Санду
глава партии «Действие и солидарность»

Ранее Игорь Додон заявил, что готовится сделать крупное объявление об изменениях в стране. Также, по его словам, его партия зафиксировала значительное число нарушений, в особенности на зарубежных участках. Додон уточнил, что его штаб прогнозировал ему победу с большим отрывом.

По результатам прошедшего 1 ноября первого тура выборов президента Молдавии, однозначного победителя не определилось — никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Тогда за Санду проголосовали 35,94% избирателей, а за Додона — 32,75%, и как лидеры гонки они вышли во второй тур.

 ЦИК Молдавии объявил о победе Санду на выборах президента
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