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12:58 (мск), источник: РБК

В России сократят количество чиновников

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации штата в органах исполнительной власти. Количество должностей для чиновников сократят, объявил он на совещании с вице-премьерами.

Источник: РИА "Новости"
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Реформа начнется 1 января и продлится три месяца.

«Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля», — заявил глава правительства.

В министерствах и регионах планируется сократить 5−10% должностей чиновников. Сокращения будут проходить в том числе за счет вакантных должностей.

«В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%», — рассказал премьер.

По мнению Мишустина, таким образом планируется повысить эффективность работы исполнительной власти.

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Мишустин анонсировал реформу системы госуправления
С этой же целью будет расширена возможность обращения в госорганы через портал «Госуслуги».

Каждый пользователь сможет из личного кабинета на портале направить обращение в Минздрав, Министерство просвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов государственной власти регионов или местного самоуправления.

Этой осенью стало известно, что Минфин также настаивает на оптимизации численности российских силовых ведомств. Министерство предлагало сократить численность служащих на 10%.

В середине октября ведомство предложило Совбезу проект сокращений в Российской армии — оптимизировать штат вооруженных сил предлагалось за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач, — медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла. По аналогичной схеме Минфин предлагал сократить и численность МВД.

В Минобороны предложения Минфина назвали неприемлемыми, не поддержали их и в МВД. Однако в начале ноября стало известно, что программу оптимизации кадров готовит Следственный комитет.

Региональные управления в рамках оптимизации должны подготовить предложения по сокращению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений. Под сокращение попадут те, кто обеспечивает работу следствия, — это специалисты кадровых, финансовых и материально-технических подразделений, сообщил источник РБК в центральном аппарате СКР.

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