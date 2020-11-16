Мизулина объяснила решение отозвать проекты об изъятии детей

Ранее в понедельник другой автор Александр Башкин сообщил РИА Новости, что авторы двух законодательных инициатив о внесудебном изъятии детей отзывают их из Госдумы для их совместной доработки и нового внесения уже единого законопроекта.
«В связи с острыми дискуссиями, развернувшимися в обществе и парламенте, после проведения консультаций принято решение об отзыве обоих альтернативных законопроектов авторами. Будет создана рабочая группа на базе СФ для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства», — заявила Мизулина.
Представители обеих палат Совета Федерации разработали два проекта. В Госдуму инициативу внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас, в Совфед — группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
В первом законопроекте предполагается, что вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда, причем рассматриваться он будет в закрытом режиме. В предложении сенаторов есть схожая концепция, по которой принудительно разлучать детей с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять проект Крашенинникова и Клишаса в первом чтении. Его также поддержали члены кабмина.
В то же время секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал законодателей отложить решение по предложенным концепциям до того, как по обсуждаемым вопросам появится «общественное согласие». Для этого, как заявил Турчак, авторам инициатив нужно проконсультироваться с представителями органов опеки, психологами и родителями.