Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
20История одного «Москвича»
13Опасная течь: почему исчезает третий полюс Земли
13:56 (мск), источник: РИА Новости

Мизулина объяснила решение отозвать проекты об изъятии детей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Решение отозвать законопроекты о внесудебном изъятии детей вызвано острыми дискуссиями в обществе, сообщила РИА Новости автор одного из законопроектов, сенатор Елена Мизулина.

Источник: РИА Новости

Ранее в понедельник другой автор Александр Башкин сообщил РИА Новости, что авторы двух законодательных инициатив о внесудебном изъятии детей отзывают их из Госдумы для их совместной доработки и нового внесения уже единого законопроекта.

Новость
Детность не порок: что так раздражает органы опеки

«В связи с острыми дискуссиями, развернувшимися в обществе и парламенте, после проведения консультаций принято решение об отзыве обоих альтернативных законопроектов авторами. Будет создана рабочая группа на базе СФ для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства», — заявила Мизулина.

Представители обеих палат Совета Федерации разработали два проекта. В Госдуму инициативу внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас, в Совфед — группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

В первом законопроекте предполагается, что вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда, причем рассматриваться он будет в закрытом режиме. В предложении сенаторов есть схожая концепция, по которой принудительно разлучать детей с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять проект Крашенинникова и Клишаса в первом чтении. Его также поддержали члены кабмина.

В то же время секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал законодателей отложить решение по предложенным концепциям до того, как по обсуждаемым вопросам появится «общественное согласие». Для этого, как заявил Турчак, авторам инициатив нужно проконсультироваться с представителями органов опеки, психологами и родителями.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Приемный сын Джигарханяна рассказал об 'ужасном совпадении' в его смерти
Российские миротворцы в Карабахе прервали полет украинских 'ястребов'
Мишустин назвал причину роста случаев коронавируса в регионах
Соцработникам разрешат не помогать тяжелобольным россиянам
В России сократят штат госслужащих
Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус
Святой спас: армяне простились с древним монастырем (фото)
Избившего Харитонова бойца ММА поместили в СИЗО
Gnezdo.ru
Красивая пара: а теперь смотри, где они живут
Звезды и их сыновья в одном возрасте (фото)
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Горячие темы на Авто
Вакцина от Ковида производства России занимает ведущее место в мире по эффективности 439
создание темы 342
"Дорогие товарищи!..." А что ЭТО БЫЛО??? 243
Будет ли существовать Армения без поддержки России? 221
Кино
Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко Звездная участница «Ледникового периода» расплакалась из-за оценки жюри
Новости партнеров
С 1 января пенсии абсолютно изменятся: прибавка составит 4650 руб
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Как под COVID-центры перепрофилируют часть роддомов
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Реакция Романовской на смерть Джигарханяна удивила
Странность на могиле Жванецкого напугала народ
Леди
Платья в пол и правильные цвета: как одевается Иванка Трамп Разбираем гардероб знаменитой дочери 45-го президента США
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь