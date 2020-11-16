19:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп назвал прошедшие в США выборы «самыми мошенническими в истории»
Президент США Дональд Трамп назвал прошедшие 3 ноября выборы «самыми мошенническими в истории» и вновь заявил о своей победе.
«Самые мошеннические выборы в истории», — написал он в своем Twitter.
В одном из следующих твитов Трамп подчеркнул, что выборы выиграл именно он. Администрация соцсети отметила эти публикации как вводящие в заблуждение.
По словам Трампа, представители избиркомов не дают «просмотреть и проверить подписи».
Ранее Дональд Трамп заявил, что не признает на данный момент победу своего оппонента — кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он сообщил об этом спустя час после того, как написал, что Байден «победил, потому что выборы были сфальсифицированы».
На фоне попыток Дональда Трампа оспорить результаты недавних выборов с повестки дня не уходит тема коронавируса. Ежедневно в США регистрируется более 130 тыс. случаев инфицирования.
Трампа все активнее пытаются убедить признать поражение: по мнению медиков, работа команды Джо Байдена с врачами поможет стране быстрее одолеть эпидемиологический кризис.