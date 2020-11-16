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20:50 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил создать в Судане пункт технического обеспечения ВМФ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать в Судане пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения и поручил представить предложение о его подписании главе государства.

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«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан», — говорится в документе.

Подписать соглашения от имени России поручили Министерству обороны.

Проект документа ранее был согласован с суданской стороной, а также российским оборонным и внешнеполитическим ведомствами.

Предполагается, что максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек, а одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. Работа объекта будет осуществляться силами и средствами российской стороны.

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