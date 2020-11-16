20:50 (мск), источник: РИА Новости
Путин поручил создать в Судане пункт технического обеспечения ВМФ
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать в Судане пункт
На прошлой неделе
«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта
Подписать соглашения от имени России поручили Министерству обороны.
Проект документа ранее был согласован с суданской стороной, а также российским оборонным и внешнеполитическим ведомствами.
Предполагается, что максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек, а одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. Работа объекта будет осуществляться силами и средствами российской стороны.