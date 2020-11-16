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21:45 (мск), источник: Forbes

«Перестаньте позориться»: создатель Nexta ответил на требование Белоруссии о его выдаче

Основатель Telegram-канала Nexta отреагировал на заявление Белоруссии, призвавшей Польшу выдать его в кратчайшие сроки. По его словам, это не поможет остановить протесты в стране.

Источник: Reuters

«Перестаньте позориться на весь цивилизованный мир, признавая что 22-, 25-летние редакторы, основатели Telegram-каналов кошмарят весь ваш режим, динамично развивающийся последние 26 лет, получивший 80% поддержки голосов на выборах», — заявил Путило в обращении, опубликованном в его канале. По его словам, «никакие признания каналов экстремистскими, никакие заведения уголовных дел, никакие требования о выдаче» не помогут белорусским властям «избавиться» от сложившейся из-за них самих ситуации.

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«Люди продолжат выходить, потому что вам конец. И мы сделаем для этого все. И приедем, конечно же, в Беларусь уже в скором времени. Создадим музей кукловодчества и будем спокойно жить, строить новую, динамично развивающуюся, демократическую страну», — отметил Путило.

Бывший главный редактор Nexta Роман Протасевич, выдать которого Белоруссия также призвала Польшу, написал в Twitter, что готов «добровольно вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в Международный суд в Гааге».

Nexta стал самым популярным белорусским оппозиционным каналом после начала протестов в августе — за минувшую неделю количество его подписчиков увеличилось с 300 000 до 2 млн. В октябре минский суд признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. В начале ноября Следственный комитет Белоруссии обвинил создателей канала в организации массовых беспорядков, а также в «возбуждении вражды» по отношению к представителям власти и правоохранителям. Следствие указало, что в созданных ими Telegram-каналах были опубликованы «неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий».

В понедельник Белоруссия призвала Польшу выдать Путило и Протасевича «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

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