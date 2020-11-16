21:45 (мск), источник: Forbes
«Перестаньте позориться»: создатель Nexta ответил на требование Белоруссии о его выдаче
Основатель
«Перестаньте позориться на весь цивилизованный мир, признавая что 22-, 25-летние редакторы, основатели
«Люди продолжат выходить, потому что вам конец. И мы сделаем для этого все. И приедем, конечно же, в Беларусь уже в скором времени. Создадим музей кукловодчества и будем спокойно жить, строить новую, динамично развивающуюся, демократическую страну», — отметил Путило.
Бывший главный редактор Nexta Роман Протасевич, выдать которого Белоруссия также призвала Польшу, написал в Twitter, что готов «добровольно вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в Международный суд в Гааге».
Nexta стал самым популярным белорусским оппозиционным каналом после начала протестов в августе — за минувшую неделю количество его подписчиков увеличилось с 300 000 до 2 млн. В октябре минский суд признал
В понедельник Белоруссия призвала Польшу выдать Путило и Протасевича «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».