Пашинян пообещал финансовую помощь всем беженцам из Карабаха

«Каждому приехавшему из Арцаха в Армению человеку, в том числе детям, будет предоставлено по 68 тыс. драмов ($138). Если у гражданина нет в Армении собственного недвижимого имущества, то дополнительно будет предоставлено 15 тыс. драмов ($30)», — сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в фейсбуке.
По его словам, содействие будет оказано, даже если гражданин вернулся из Армении в Карабах.
«Мы сделаем все для обеспечения безопасности вашей дальнейшей жизни, восстановления Арцаха», — отметил Пашинян.
Ранее сообщалось, что третья колонна с беженцами прибыла в понедельник из Армении в Нагорный Карабах. Всего с 14 ноября в регион вернулось более 1200 жителей.
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