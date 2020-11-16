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22:52 (мск), источник: Интерфакс

Президент Армении Саркисян назвал неизбежной отставку премьера Пашиняна

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости провести в стране внеочередные парламентские выборы, а до тех пор передать управление страной правительству национального согласия.

Источник: AFP 2020

«Мы проиграли как в навязанной нам войне, на поле боя, так и на дипломатическом и международной площадках. Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно», — говорится в послании президента Армении, опубликованном в понедельник.

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По словам Саркисяна, в данном контексте единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление в кратчайшие сроки дорожной карты по срокам предполагаемых конституционных процессов, в результате чего станет возможным проведение внеочередных парламентских выборов.

«До этого управление страной будет передано высокопрофессиональному правительству национального согласия», — отметил Саркисян. Он заявил, что встречался с многочисленными представителями различных сфер общественной и политической жизни.

«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе — отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов», — отметил Саркисян.

Армения является парламентской республикой, проведение внеочередных выборов предполагает отставку правительства и премьера. Новое правительство и премьера выбирает парламентское большинство.

Президент Армении заявил, что его предложения исходят из общенациональных интересов.

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