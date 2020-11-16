Алиев заявил, что Ереван ответит за разрушение инфраструктуры в Карабахе

Алиев посетил в понедельник Физулинский и Джабраильский районы, перешедшие под контроль ВС Азербайджана.
«Противник разрушил всю инфраструктуру. Они ответят за все в международном суде. Я говорил и ещё раз хочу повторить, что будут привлечены международные структуры, эксперты, будет подсчитан весь урон, и мы потребуем компенсацию за 30 лет. В эти дни они разрушили Кельбеджар, дома, леса. За всё это они тоже ответят», — сказал Алиев, фрагменты его выступления разместила в соцсети его жена.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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