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00:26 (мск), источник: ТАСС

Помпео считает, что конфликт в Карабахе следует урегулировать в рамках Минской группы

Госсекретарь США особо отметил, что Вашингтон «обеспокоен ростом военного потенциала Турции».

Источник: AFP 2020

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Минская группа должна послужить рамками для действий по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты Le Figaro по завершении его переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.

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«США совместно с Францией и Россией являются сопредседателями Минской группы, главной целью которой является урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Именно в этих рамках и следует урегулировать ситуацию», — сказал Помпео.

При этом он особо отметил, что США «обеспокоены ростом военного потенциала Турции». «Мы выразили такую озабоченность как на уровне личных встреч, так и публично. Европе и США надлежит работать совместно с тем, чтобы убедить [Реджепа Тайипа] Эрдогана, что действия, подобные тем, что он предпринимает, не отвечают интересам его народа», — подчеркнул госсекретарь США.

«Совместно с президентом Макроном мы провели продолжительное обсуждение недавних действий Турции и пришли к согласию относительно того, что они носят очень агрессивный характер, — идет ли речь о ее поддержке Азербайджана или содействии развертыванию сирийских сил в регионе. Также мы обсудили действия Турции в Ливии, где эта страна также содействовала развертыванию формирований третьих стран. Были обсуждены и действия Турции в Восточном Средиземноморье, — такой перечень можно и продолжить», — сказал Помпео.

«Позиция США заключается в том, что интернационализация этих конфликтов пагубна и вредит всем затронутым странам», — добавил он.

«Именно поэтому мы обратились ко всем государствам с просьбой прекратить вмешательство в Ливии, — идет ли речь о России, Турции и других. То же самое касается и ситуации в Азербайджане», — объяснил госсекретарь США.

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