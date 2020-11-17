07:46 (мск), источник: Ведомости
США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции
«Они [Помпео и Ле Дриан] много говорили о Нагорном Карабахе. Все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции», — говорится в опубликованной стенограмме.
Российские власти пригласили сопредседателей группы в Москву, чтобы обсудить мирное соглашение и внести большую ясность. Французский министр иностранных дел также обсуждал ситуацию в Карабахе по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, пояснили в Госдепе.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе. Боевые действия было решено прекратить. Пять регионов непризнанной республики перейдут под контроль Баку. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором. Для контроля сохранения режима прекращения огня в зону конфликта были направлены российские миротворцы. Такой указ президент России Владимир Путин подписал 12 ноября.