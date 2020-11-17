Обама считает, что у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама считает, что главными препятствиями на пути России к статусу сверхдержавы являются недостаточное количество союзников и военных баз. Такое мнение Обама выразил в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land), поступившей во вторник в продажу.
44-й президент США акцентирует внимание на том, что «Россия больше не является сверхдержавой»:
России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему (американскому), не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.
Он со ссылкой на данные исследовательских организаций обратил внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в РФ. С точки зрения Обамы, «гнев [Москвы] во многом был обращен против США». Бывший президент объясняет этим обстоятельством «блокирование Россией поддерживаемых США инициатив в Совете Безопасности ООН», а также «активизацию усилий по предотвращению выхода бывших стран советского блока из орбиты влияния» РФ.
Первый том книги выпущен в свет издательством Penguin Random House. Первая часть насчитывает 768 страниц и переведена на 25 языков. Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров Обамы в 2017 году. Ранее у Обамы уже выходили две книги — «Мечты моего отца» (Dreams From My Father, 1995 год) и «Дерзость надежды» (Audacity of Hope, 2006 год), которые становились бестселлерами.