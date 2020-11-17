Физлиц предлагается приравнять к иноагентам за политдеятельность с помощью из-за рубежа

«В результате прошедшей дискуссии с участием членов комиссии, профильных министерств и ведомств, экспертов признано необходимым скорейшее внесение в Государственную думу пакета законопроектов, которые уточняют основание для признания иностранным агентом физических лиц, занимающихся политической деятельностью и (или) сбором сведений в военно-технической сфере и получении ими при этом денежных средств как непосредственно, так и через посредников, а также иной имущественной или организационно-методической помощи из-за рубежа», — сказал он на заседании комиссии во вторник.
Ранее рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете попросила Министерство юстиции законодательно усилить контроль за иностранным финансированием некоммерческих организаций.