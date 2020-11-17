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16:00 (мск), источник: РАПСИ

Физлиц предлагается приравнять к иноагентам за политдеятельность с помощью из-за рубежа

МОСКВА, 17 ноя — РАПСИ. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает признавать иноагентом физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получают при этом зарубежное финансирование, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

Источник: Reuters

«В результате прошедшей дискуссии с участием членов комиссии, профильных министерств и ведомств, экспертов признано необходимым скорейшее внесение в Государственную думу пакета законопроектов, которые уточняют основание для признания иностранным агентом физических лиц, занимающихся политической деятельностью и (или) сбором сведений в военно-технической сфере и получении ими при этом денежных средств как непосредственно, так и через посредников, а также иной имущественной или организационно-методической помощи из-за рубежа», — сказал он на заседании комиссии во вторник.

Ранее рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете попросила Министерство юстиции законодательно усилить контроль за иностранным финансированием некоммерческих организаций.

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