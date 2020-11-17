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16:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил в связи с пандемией отменить санкции против нуждающихся стран

Россия предлагает отменить санкции против стран, которые нуждаются в помощи на фоне пандемии, заявил президент Владимир Путин. Ранее Москва уже предлагала отказаться от торговых войн и односторонних санкций на фоне ситуации с COVID-19.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Наша страна предлагает устранить всякого рода ограничения и санкции в торговле хотя бы в условиях пандемии и хотя бы в отношении тех стран и граждан этих государств, которые крайне нуждаются в этих поставках продовольствия и медикаментов, медицинской техники как раз в условиях борьбы с этой инфекцией», — сказал Путин на саммите БРИКС в формате видеоконференции.

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В начале апреля Россия предложила принять резолюцию с мерами помощи странам в борьбе с пандемией коронавируса, в которой предлагалось на время пандемии коронавируса ослабить режим санкций и отказаться от торговых войн ради обеспечения доступа всех стран к продовольствию и медикаментам.

Число зараженных коронавирусом в мире составляет 55,1 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли 1,3 млн, выздоровели 35,4 млн.

В России число новых случаев заражения за сутки четвертый день подряд превышает 22 тыс. Общее число заразившихся достигло 1 971 013. За последние сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19 — 442 человека, за все время — более 33 тыс. Выздоровели 22 055 человек, за все время — 1 475 904.

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