Путин предложил в связи с пандемией отменить санкции против нуждающихся стран

«Наша страна предлагает устранить всякого рода ограничения и санкции в торговле хотя бы в условиях пандемии и хотя бы в отношении тех стран и граждан этих государств, которые крайне нуждаются в этих поставках продовольствия и медикаментов, медицинской техники как раз в условиях борьбы с этой инфекцией», — сказал Путин на саммите БРИКС в формате видеоконференции.
В начале апреля Россия предложила принять резолюцию с мерами помощи странам в борьбе с пандемией коронавируса, в которой предлагалось на время пандемии коронавируса ослабить режим санкций и отказаться от торговых войн ради обеспечения доступа всех стран к продовольствию и медикаментам.
Число зараженных коронавирусом в мире составляет 55,1 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли 1,3 млн, выздоровели 35,4 млн.
В России число новых случаев заражения за сутки четвертый день подряд превышает 22 тыс. Общее число заразившихся достигло 1 971 013. За последние сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19 — 442 человека, за все время — более 33 тыс. Выздоровели 22 055 человек, за все время — 1 475 904.