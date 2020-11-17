Лукашенко поручил навести порядок в Минске и «не превращать его в кладбище»

Двор, где появился стихийный мемориал, еще в начале протестов получил название «площадь перемен» и стал широко известен в столице. В нем постоянно обновлялись красно-белые ленты на заборах домов, а на трансформаторной будке появилось изображение диджеев, поставивших на концерте песню «Перемен!».
«Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет», — сказал президент на совещании (цитата по БелТА).
По словам президента, место лампад, икон и свечей на кладбище, а не в городе. «Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске», — добавил он.
Также Лукашенко потребовал не допускать появления таких «очагов» и в других городах страны. «То, что нас подавляющее большинство, и то, что некоторые разнузданно себя ведут, это потому, что мы на это до сих пор смотрели сквозь пальцы. Этого быть не должно. Потому что любая болезнь, если ее не лечить, превращается в фатальную болезнь», — заявил президент.
11 ноября дежурившего во дворе местного жителя Романа Бондаренко задержали и увезли в неизвестном направлении. Позднее он умер от многочисленных травм. Смерть мужчины вызвала новую волную протестов в Минске, на месте его задержания появился народный мемориал в его память. На последней акции протеста он был разобран.