В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

«Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом России гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок», — сообщил Клишас РИА Новости.
Положение законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. Оно также не исключает для президента возможность находиться на этом посту в течение сроков, допустимых указанным положением.
По его словам, положение законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. Оно также не исключает для президента возможность находиться на этом посту в течение сроков, допустимых указанным положением, добавил Клишас.
Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% пришедших на голосование, а против высказались 21,27% избирателей. Явка составила 67,97%.