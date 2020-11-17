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18:19 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова внесли в Госдуму законопроект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ подготовили во исполнение принятых поправок в российскую Конституцию.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом России гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок», — сообщил Клишас РИА Новости.

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Положение законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. Оно также не исключает для президента возможность находиться на этом посту в течение сроков, допустимых указанным положением.

По его словам, положение законопроекта не применяется к главе государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. Оно также не исключает для президента возможность находиться на этом посту в течение сроков, допустимых указанным положением, добавил Клишас.

Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% пришедших на голосование, а против высказались 21,27% избирателей. Явка составила 67,97%.

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