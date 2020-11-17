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21:09 (мск), источник: Вести.Ru

Путин о ситуации в Карабахе: это не кино, а трагедия

Главным моментом в ситуации вокруг Нагорного Карабаха является то, что удалось прекратить кровопролитие. Об этом президент России Владимир Путин заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия 1».

Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным отметил, что в результате конфликта Армении и Азербайджана погибли около четырех тысяч человек. Путин отметил — это официальные данные, а жертв может быть больше. «Это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми и конкретными семьями», — подчеркнул российский президент.

Владимир Путин отметил важность времени, которое необходимо для того, чтобы мирная жизнь вернулась в дома граждан, поскольку раны еще не затянулись. Глава государства сообщил, что миссия по возвращению беженцев в регион возложена на плечи российских миротворцев.

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Президент также обратил внимание на то, что обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна не имеют под собой оснований. Путин отметил важность достигнутой договоренности между Баку и Ереваном о разблокировании всех транспортных коммуникаций, о восстановлении экономических связей. Российский лидер подчеркнул — это создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу.

Путин считает, что дальнейшее развитие событий предстоит решить в будущем. В этом примут участие как руководители, так и участники данного процесса. Глава государства обратил внимание на то, что если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Баку и Ереваном, то это обеспечит условия и для определения статуса Карабаха, но пока сохраняется статус-кво.

Напомним, что 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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