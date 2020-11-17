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20:56 (мск), источник: RNS

Путин высказался об обвинениях в предательстве в адрес Пашиняна

Обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве интересов Армении не имеют под собой никаких оснований, сказал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: AP 2020

Президент рассказал, что 19—20 октября, после того, как азербайджанская армия установила контроль над незначительной южной частью Карабаха, у него состоялся ряд телефонных разговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно уже прекратить боевые действия. Но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев в том числе в город Шуша. Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что для них это неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», — сказал Путин.

По словам российского лидера, ему и сейчас не очень понятно, в чем эта угроза заключалась, так как предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля армянской стороны над этой частью Карабаха, включая Шушу, и введение российских миротворцев.

И премьер мне тогда сказал: «Нет, мы не можем на это пойти, мы будем воевать». Поэтому обвинения в его адрес в каком-то предательстве не имеют под собой оснований. Другое дело, правильно это было или неправильно — это другой вопрос. Но здесь и речи быть не может ни о каком предательстве.
Владимир Путин ​​​​​​​
президент России
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10 ноября Владимир Путин сообщил о подписании заявления вместе с Азербайджаном и Арменией о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 мск 10 ноября 2020 года. Согласно договоренности, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, развёртывается миротворческий контингент России.

Согласно заявлению, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020 года. До 25 ноября 2020 года Армения также возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем российских миротворцев.

Путин сообщил о стабилизации обстановки в Карабахе
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21:04 (мск)© Ньюстюб
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