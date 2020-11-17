Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 ноябряМеждународный день студентов, открытие Суэцкого канала для судоходства, "бархатная революция" в Чехословакии и другие события этого дня
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
11Лаваш, пиво и старые заводы
21:49 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Парламент Турции одобрил указ президента об отправке военных в Азербайджан, свидетельствуют итоги голосования.

Источник: РИА Новости

Документ направили в законодательный орган накануне. Согласно указу Тайипа Эрдогана, турецкие военные могут находиться в Азербайджане в течение одного года.

Президент Турции заявил 11 ноября, что Москва и Анкара подписали меморандум о создании центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе и страны будут участвовать в «совместной миротворческой миссии». При этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия и Турция будут работать через мониторинговый центр на территории Азербайджана, однако «речи о совместных миротворческих силах не шло».

Как ранее заявил президент Владимир Путин, Баку и Анкара «всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях», однако Москве удалось убедить их в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху.

Новость
Путин о ситуации в Карабахе: это не кино, а трагедия

Соглашение по Карабаху.

В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась и в регионе начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

«Это трагедия»: Путин считает, что войны в Карабахе можно было избежать
Во время загрузки произошла ошибка.
21:16 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Умер Роман Виктюк
Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией
Путин высказался об обвинениях в предательстве в адрес Пашиняна
Украинская прокуратура заявила об аресте 44 самолетов РФ
Исследование: жидкость для полоскания рта убивает коронавирус
Песков ответил на жалобы артистов по ограничениям из-за COVID-19
Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках
Здоровье
13 продуктов, провоцирующих диабет Заболевание развивается из-за комплекса факторов, и качество питания — один из них.
Hi-Tech
Россиянам предложили купить «Боинг-757» за 262 млн рублей Для тех, кто не любит пробки
Авто
Самые доступные дизельные авто России Мы подобрали 10 вариантов машин стоимостью до 1 700 000 рублей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Максим Галкин умилил подписчиков новым видео с детьми Гарри и Лиза рассмешили пользователей сети
Леди
Анну Семенович в откровенном образе раскритиковали за лишний вес Артистку высмеяли в сети
Новости партнеров
Солдат за миг до своего расстрела
Зачем переходить на удаленку и какие у нее плюсы
В бюджет Москвы заложили помощь жителям и малому бизнесу
Новая льгота для ярмарок, объектов бытовых услуг и культуры
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь