21:49 (мск), источник: РИА Новости
Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Парламент Турции одобрил указ президента об отправке военных в Азербайджан, свидетельствуют итоги голосования.
Документ направили в законодательный орган накануне. Согласно указу Тайипа Эрдогана, турецкие военные могут находиться в Азербайджане в течение одного года.
Президент Турции заявил 11 ноября, что Москва и Анкара подписали меморандум о создании центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе и страны будут участвовать в «совместной миротворческой миссии». При этом, по словам
Как ранее заявил президент Владимир Путин, Баку и Анкара «всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях», однако Москве удалось убедить их в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху.
Соглашение по Карабаху.
В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась и в регионе начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.