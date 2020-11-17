22:24 (мск), источник: Ведомости
Украина заочно арестовала 44 российских самолета из-за полетов в Крым
Украина наложила заочный арест на 44 российских самолета, посещавших Крым после его присоединения к России в 2014 г., сообщила
Арест наложен в рамках уголовного дела по статьям «о нарушении иностранными авиакомпаниями правил международных перелетов и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины», уточнили в службе безопасности республики. Там добавили, что на данный момент Украина установила 37 российских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым.
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Ранее Украина уже наложила «аресты» на 109 российских самолетов, летающих в Крым.
В марте 2014 г. в Крыму, который был передан РСФСР Советской Украине в 1954 г., состоялся референдум. По его результатам Крым вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века.
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