Песков рассказал, что Путину сейчас не хватает живого общения с людьми

«Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме — растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, уже привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика. Это было и до режима самоизоляции, и продолжается сейчас», — сказал Песков в эфире «Первого канала».
Он также высказал мнение, что рано или поздно работа будет продолжена в привычном режиме.
Безусловно. Нехватка этих мероприятий. Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно. Будем надеяться, что рано или поздно мы все-таки к нормальной жизни вернемся и продолжим все как обычно.
Дмитрий ПесковПресс-секретарь Владимира Путина