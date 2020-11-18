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00:42 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал, что Путину сейчас не хватает живого общения с людьми

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин любит общаться с людьми, и компенсировать отсутствие очных мероприятий видеоконференциями с этой точки зрения невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме — растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, уже привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером — и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика. Это было и до режима самоизоляции, и продолжается сейчас», — сказал Песков в эфире «Первого канала».

Он также высказал мнение, что рано или поздно работа будет продолжена в привычном режиме.

Безусловно. Нехватка этих мероприятий. Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно. Будем надеяться, что рано или поздно мы все-таки к нормальной жизни вернемся и продолжим все как обычно.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Владимира Путина
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