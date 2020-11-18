США выделят $5 млн на помощь Нагорному Карабаху

«Наряду с дипломатическими шагами Соединенные Штаты предоставляют гуманитарную помощь в размере $5 млн на поддержку Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и партнерских неправительственных организаций на помощь людям, пострадавшим в результате недавних столкновений», — сказано в заявлении господина Помпео, опубликованном на сайте госдепартамента. Деньги направят на жилье, еду и лекарства.
Кроме того, США призывают стороны конфликта как можно скорее возобновить взаимодействие с минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
9 ноября между Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет требовать компенсаций от Еревана за разрушенные инфраструктуру и дома.
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