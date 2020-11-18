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03:34 (мск), источник: ТАСС

Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа по выборам в Филадельфии

Адвокат президента США Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что более 600 тыс. поданных голосов в Филадельфии и Питтсбурге должны быть признаны недействительными.

Источник: Reuters

ТАСС, 18 ноября. Верховый суд Пенсильвании во вторник отклонил иск, поданный штабом действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на его официальном сайте.

Команда Трампа заявляла, что наблюдатели имели ограниченные возможности для того, чтобы следить за подсчетом голосов на избирательных участках в Филадельфии. В документе суда заявляется, что наблюдатели располагали возможностью «следить, как [избирательная] комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом».

В воскресенье в электронной базе федерального суда штата было опубликовано исковое заявление избирательного штаба Трампа с внесенными в него изменениями. В документе стали отсутствовать обвинения в том, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права предвыборной кампании американского лидера, ограничивая возможности республиканцев наблюдать за подсчетом голосов. Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что в связи с этим более 600 тыс. поданных голосов в крупнейших городах штата — Филадельфии и Питтсбурге — должны быть признаны недействительными. Глава государства утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему.

Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Это дало ему 20 голосов выборщиков. По подсчетам телеканала Fox News, обработано 99% бюллетеней. Байден получил 49,9% голосов избирателей, а Трамп — 48,9%. В поддержку демократа подали примерно на 68,7 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.

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