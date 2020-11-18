Дональд Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности на выборах 2020 года были крайне недостоверными, на них было много нарушений и мошенничества, в том числе “голосование” умерших людей, наблюдатели не были допущены на избирательные участки, “сбои” в машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену, позднее голосование и многое другое», — отметил Трамп.
По словам американского лидера, иностранные государства не имели возможности вмешиваться в прошедшие выборы, что было единственным аспектом их безопасности.
До этого американские СМИ писали, что Кребс ожидает увольнения. По информации Reuters, в Белом доме были недовольны содержанием сайта, который CISA запустило во время выборов для опровержения различной дезинформации, связанной с избирательным процессом. В частности, на этом портале говорилось, что утверждения о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям на выборах являются ложными.
В начале ноября агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры заявило, что не зафиксировало кибератак на территории Соединенных Штатов в день проведения всеобщих выборов 3 ноября.