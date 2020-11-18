Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 ноябряУказ о построении первого постоянного моста через Неву, день рождения Деда Мороза и Микки Мауса и другие события этого дня
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
16Скончался Михаил Жванецкий
05:10 (мск), источник: RTVi

Дональд Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил главу агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности Кристофера Кребса. Об этом он написал у себя в твиттере.

Источник: AP 2020

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности на выборах 2020 года были крайне недостоверными, на них было много нарушений и мошенничества, в том числе “голосование” умерших людей, наблюдатели не были допущены на избирательные участки, “сбои” в машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену, позднее голосование и многое другое», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, иностранные государства не имели возможности вмешиваться в прошедшие выборы, что было единственным аспектом их безопасности.

Новость
Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа по выборам в Филадельфии

До этого американские СМИ писали, что Кребс ожидает увольнения. По информации Reuters, в Белом доме были недовольны содержанием сайта, который CISA запустило во время выборов для опровержения различной дезинформации, связанной с избирательным процессом. В частности, на этом портале говорилось, что утверждения о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям на выборах являются ложными.

В начале ноября агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры заявило, что не зафиксировало кибератак на территории Соединенных Штатов в день проведения всеобщих выборов 3 ноября.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Владимир Путин прояснил позицию по Карабаху и Армении
Комиссия Совфеда предложила закрепить в законах понятие «кандидат — иностранный агент»
Мишустин поручил предоставить машины чиновников больницам
Прожившие в браке 63 года супруги умерли от COVID-19 в один день
Украинская прокуратура заявила об аресте 44 самолетов РФ
Германия впервые проиграла в официальном матче со счетом 0:6
Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
Как выяснялись подробности о расстреле рабочих в Новочеркасске
Великобритания планирует создать первый в мире экологичный город
Здоровье
13 продуктов, провоцирующих диабет Заболевание развивается из-за комплекса факторов, и качество питания — один из них.
Новости партнеров
«Эффект пропадает»: врач о самолечении антибиотиками
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
Жители столицы – главный ресурс и ценность Москвы
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Дети
Максим Галкин умилил подписчиков новым видео с детьми Гарри и Лиза рассмешили пользователей сети
Леди
Анну Семенович в откровенном образе раскритиковали за лишний вес Артистку высмеяли в сети
Новости партнеров
Предают только свои. Коммунисты выступили против льгот «детям войны»
Чаще всего вирусом заболевают пожилые москвичи
Коронавирус не беда. Москва побила сразу несколько антирекордов
Бей по своим. Коммунисты не поддержали выплаты «детям войны»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь