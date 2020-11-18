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10:33 (мск), источник: ТАСС

Совфед дал согласие президенту на использование Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе

Постановление принято единогласно.

Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации единогласно принял постановление, которое дает согласие президенту РФ на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой.

«Дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам», — говорится в постановлении, поддержанном на заседании СФ.

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