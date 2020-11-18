10:33 (мск), источник: ТАСС
Совфед дал согласие президенту на использование Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе
Постановление принято единогласно.
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации единогласно принял постановление, которое дает согласие президенту РФ на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой.
«Дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики,
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