12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом (видео)
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.
«Сегодня в середине дня президент проведет регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции. Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой — о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации и в целом», — сообщил
Ожидается, что с докладами на этом совещании выступят
«Разумеется, будут даны и оценки Путиным на эти доклады. Акцент, как я уже говорил, будет сделан на положении дел в регионах», — сообщил представитель Кремля.
По данным оперативный штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России выявили 20 985 новых случаев заболевания COVID-19, общее число случаев достигло 1 991 998. Общее число выздоровевших увеличилось до 1 501 083, за весь период зафиксировано 34 387 летальных исходов, связанных с коронавирусом.