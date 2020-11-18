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12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом (видео)

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом.

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«Сегодня в середине дня президент проведет регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции. Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой — о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации и в целом», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду (цитата по «РИА Новости»).

Ожидается, что с докладами на этом совещании выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, поскольку он курирует сферу производства лекарств, а также руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

«Разумеется, будут даны и оценки Путиным на эти доклады. Акцент, как я уже говорил, будет сделан на положении дел в регионах», — сообщил представитель Кремля.

По данным оперативный штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России выявили 20 985 новых случаев заболевания COVID-19, общее число случаев достигло 1 991 998. Общее число выздоровевших увеличилось до 1 501 083, за весь период зафиксировано 34 387 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

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