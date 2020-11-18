Глава Мордовии Волков попросил у Путина о своей отставке

По словам Волкова, в регионе за последние годы сделали многое для развития республики. «Мы с честью справились с задачей по организации и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году», — отметил глава республики в своем заявлении.
Он выразил признательность жителям Мордовии за поддержку начинаний властей, работу, направленную на благо людей, за понимание и доверие. Как добавил политик, возглавлять Мордовию было не только ответственно, но и интересно, он отдавался работе всеми силами.
«Нужно давать дорогу молодым. Еще раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике», — заключил политик.
Волков руководил республикой с 2012 года. В 2017 году Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Волкова на посту главы Мордовии и назначил его врио обязанности руководителя республики. 10 сентября 2017 года Волков был избран главой Мордовии.