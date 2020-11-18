Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
10Прощание с Арменом Джигарханяном
13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Совет федерации дал согласие на задержание Михаила Меня

Бывшего губернатора Ивановской области подозревают в хищении 700 млн руб.

Источник: Пресс-служба Президента России

Совфед рассмотрел на пленарном заседании вопрос о даче согласия генпрокурору России Игорю Краснову на задержание аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня в качестве обвиняемого по делу о хищении. Вопрос был включен в повестку по предложению спикера Совета федерации Валентины Матвиенко. Совфед дал согласие, решение было принято единогласно.

Видео
Аудитора Счетной палаты обвинили в мошенничестве
До должности аудитора в СП Михаил Мень возглавлял Минстрой (с 2013 по 2018 год).

Как пояснил Краснов, СКР расследует уголовное дело о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн руб. девять лет назад. «Следственным комитетом расследуется дело по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний “Продо” в составе организованной группы 700 млн руб. из бюджета Ивановской области. В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области», — сказал Игорь Краснов на заседании Совфеда.

Сам Мень ранее не знал о планах Генпрокуратуры. «Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», — сказал он «Интерфаксу». Он также сообщил агентству, что находится в России.

В Счетной палате надеятся на объективное расследование и ожидают его итогов. «Обвинения относятся к периоду работу Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», — заявили там.

Михаил Мень занимал должность губернатора Ивановской области с 2005 по 2013 год. С 2018 года стал аудитором Счетной палаты. До этого был вице-губернатором Московской области (1999−2002 год) и заместителем мэра Москвы (2002−2005 год).

 Хабиб Нурмагомедов запускает виртуального оператора связи
Ученые назвали подавляющие COVID-19 напитки
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом (видео)
Россиянам рассказали об опасности антисептика после мытья рук
В России могут запретить продажу текилы
Показаны лучшие фото животных 2020 года
Тысячи нерп вылезли на льдины на Чивыркуйском заливе (видео)
Боярский призвал артистов не просить денег у государства
Gnezdo.ru
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
МВД начало облавы на авто: кого ждут неприятности
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Звезды, которые поздно узнали о своей болезни
Горячие темы на Авто
Дрязги 617
Вакцина от Ковида производства России занимает ведущее место в мире по эффективности 460
создание темы 349
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 301
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Популярные темы на «Детях»
Конкурс рассказов. Обсуждаем "умный статус" 296
Муж или ребенок-кто важнее? 224
Детский сад 221
Что выбрать? 193
Новости партнеров
В бюджет Москвы заложили помощь жителям и малому бизнесу
Назван странный критерий, по которому коронавирус выбирает своих жертв
Как провал мужа сказался на Мелании Трамп
Новая льгота для ярмарок, объектов бытовых услуг и культуры
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь