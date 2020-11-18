Путин поручил решить проблемные вопросы в сфере борьбы с коронавирусом

«Люди не могут дозвониться», — отметил президент. «Попрошу вас заняться этим лично, — обратился глава государства к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.— Если у людей в этой ситуации возникают проблемы с дозвоном до медицинских учреждений, надо сделать все для того, чтобы эта проблема была закрыта».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил использовать такси в некоторых регионах, чтобы закрывать потребность в автомобилях скорой помощи. Президент согласился, что такси могли бы возить медиков по «устойчивому и понятному тарифу». При этом президент подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы кто-то «наживался» за счет средств, выделенных на борьбу с COVID-19.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России на данный момент не хватает 2,7 тыс. машин скорой помощи, хуже всего ситуация обстоит в восьми субъектах. «Да, это цифра выверена и подтверждена нашими специалистами», — сказал Мурашко на совещании. Минфин найдет средства на закупку транспорта для скорой помощи в текущем году в счет бюджета на 2021 год, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Также Путин заявил, что считает слишком долгим норматив 48 часов, необходимый для проведения тестирования на коронавирус. По его словам, за двое суток зараженный человек может успеть передать вирус коллегам и родственникам.
За последние сутки в России умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 456. За все время скончались 34 387 человек с подтвержденным COVID-19. Также за минувший день в стране зарегистрировано 20 985 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся достигло 1 991 998.