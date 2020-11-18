19:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин назначил врио глав Мордовии и Белгородской области
Президент Владимир Путин в среду, 18 ноября, издал указы о назначении двух временно исполняющих обязанности глав регионов.
Врио губернатора Белгородской области стал 51-летний уроженец Пензенской области,
Другим указом врио главы Мордовии назначен председатель правительства Дагестана Артем Здунов. Предыдущий руководитель республики 66-летний Владимир Волков сегодня утром, 18 ноября, объявил, что направил президенту заявление об отставке, чтобы «дать дорогу молодым». Господину Здунову 42 года, он родился в Казани и в 2014—2018 годах занимал пост министра экономики Татарстана.
Оба новых региональных руководителя являются выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую также называют «школой губернаторов».