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19:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назначил врио глав Мордовии и Белгородской области

Президент Владимир Путин в среду, 18 ноября, издал указы о назначении двух временно исполняющих обязанности глав регионов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Врио губернатора Белгородской области стал 51-летний уроженец Пензенской области, вице-губернатор Ставропольского края Вячеслав Гладков, с 2016 по 2018 год работавший вице-губернатором Севастополя. Предыдущий глава Белгородской области Евгений Савченко, занимавший эту должность почти 27 лет, добровольно ушел в отставку 22 сентября и стал представителем Белгородской облдумы в Совете федерации. После этого обязанности губернатора исполнял первый вице-губернатор Денис Буцаев, назначенный на этот пост господином Савченко в день отставки. По информации источников «Ъ», господин Буцаев уже получил предложение о переходе на другую работу и о его новом назначении будет объявлено позже.

Другим указом врио главы Мордовии назначен председатель правительства Дагестана Артем Здунов. Предыдущий руководитель республики 66-летний Владимир Волков сегодня утром, 18 ноября, объявил, что направил президенту заявление об отставке, чтобы «дать дорогу молодым». Господину Здунову 42 года, он родился в Казани и в 2014—2018 годах занимал пост министра экономики Татарстана.

Оба новых региональных руководителя являются выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую также называют «школой губернаторов».

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