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20:59 (мск), источник: Ведомости

Бывший спецназовец США признался в шпионаже в пользу России

Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался в сговоре с агентами российской разведки и передаче им информации о национальной обороне США, сообщается на сайте американского Минюста.

«Сегодня Деббинс признал, что нарушил высшее доверие своей страны, передав конфиденциальную информацию о национальной безопасности русским. Деббинс предал свою присягу, свою страну и членов своей команды спецназа с намерением нанести вред Соединенным Штатам и помочь России», — приводит ведомство заявление помощника генерального прокурора по национальной безопасности США Джона Демерса.

Дзибински-Деббинс с 1998 по 2005 г. служил в химических подразделениях армии США, а затем в звании капитана перешел в спецназ. При этом российской разведкой был завербован еще в 1997 г. Как пишет пресс-служба Минюста со ссылкой на данные суда, бывший «зеленый берет» сотрудничал с российскими спецслужбами с декабря 1996 по январь 2011 г.

Работая на российскую разведку, Дзибински-Деббинс предоставил ей данные о действиях своего подразделения и подразделений специального назначения. Кроме того, в 2008 г., оставив службу, он раскрыл России секретную информацию о своей деятельности в спецназе, утверждает Минюст. Также бывший спецназовец выдал агентам имена и информацию о нескольких членах своей команды спецназа, чтобы те могли оценить, пойдут ли они на сотрудничество с Россией.

Приговор Дзибински-Деббинсу будет вынесен 26 февраля 2021 г.

Отмечается, что ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Дзибински-Деббинс был арестован по подозрению в шпионаже в конце августа этого года. Как следует из обвинительного заключения, его завербовали в 19 лет, когда он обучался в Университете Миннесоты и в рамках образовательной программы приехал в Челябинск. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой служил полковником ВВС России. Российская разведка дала ему кодовое имя Икар Лесников.

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