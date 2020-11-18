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21:59 (мск), источник: Ведомости

Правительство рекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»

Правительство рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» назначить Михаила Полубояринова на должность генерального директора авиаперевозчика, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Полубояринов возглавляет Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

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«Директива для представителей государства (оно владеет 51,17% акций перевозчика) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в “Аэрофлот” в ближайшее время. Согласно этому документу, на заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Савельева, ранее возглавлявшего «Аэрофлот», на должность министра транспорта.

Другой директивой правительство предписало поддержать кандидатуру Савельева на пост председателя совета директоров «Аэрофлота».

Следующее заседание совета директоров «Аэрофлот» состоится 23 ноября, говорится в сообщении компании на сервисе раскрытия информации. Оно пройдет в форме заочного голосования. При этом в повестке нет вопроса утверждения нового гендиректора.

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