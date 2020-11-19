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Трамп настаивает на своей победе на президентских выборах
По версии действующего президента США, Джозеф Байден «победил только в глазах лживых СМИ».
ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Баллотирующийся на второй срок действующий американский лидер Дональд Трамп продолжает настаивать на своей победе на прошедших 3 ноября президентских выборах в США. Соответствующее письменное заявление главы государства распространил в среду избирательный штаб республиканца.
Я победил на выборах! Радикальные левые демократы, работая со своими партнерами, лживыми СМИ, пытаются украсть [мою] победу на выборах. Мы им не позволим [этого сделать].
По его версии, демократ Джозеф Байден «победил [на выборах] только в глазах лживых СМИ». Трамп вновь заявил, что отказывается признавать свое поражение на выборах. «Нам предстоит долгий путь — эти выборы прошли с грубейшими нарушениями», — полагает президент.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.